Второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона завершился в Новополоцке

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва смешанными эстафетами завершился второй этап Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди старшей группы юниоров 1997-1999 годов рождения на высшую ступень пьедестала поднялись Наталья Карницкая и Илья Авсеенко из Витебской области. Серебряные награды достались Ирине Губицкой и Алексею Гребенникову (Минская область). Тройку призеров замкнули Наталья Пациенко и Кирилл Тюрин (Витебская область).

Участие в соревнованиях приняли 160 спортсменов из всех областей, города Минска и экспериментальной группы Новополоцкого государственного училища олимпийского резерва.

В Новополоцке также пройдут третий (12-14 января) и четвертый (25-27 января) этапы Кубка федерации. Финальный этап Кубка Белорусской федерации биатлона проведут 9-10 марта в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Впервые республиканские соревнования нового формата, организованные по аналогии с престижным Кубком мира, прошли в 2017 году.-0-