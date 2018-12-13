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Второй этап Кубка мира по биатлону стартует в австрийском Хохфильцене

Спорт 13.12.2018 | 10:31
Фото IBU
Фото IBU
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийском Хохфильцене сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Победительницы будут определены в женской спринтерской гонке на 7,5 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пять белорусских стреляющих лыжниц примут участие в предстоящем старте. Занимающая седьмое место в общем зачете Кубка мира Ирина Кривко уйдет на дистанцию четвертой. Динара Алимбекова возьмет старт 44-й, Ирина Кручинкина имеет 53-й номер, Анна Сола - 85-й, а Дарья Юркевич получила 87-й номер.

Спринт начнется в 16.15. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию забега.

Этап Кубка мира в Хохфильцене начался со скандала. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в сети Инстаграм рассказал, что в расположение российской команды прибыли австрийские полицейские, которые предъявили список атлетов, тренеров и массажистов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Все они должны дать объяснения правоохранительным органам.

Полиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правилПолиция Австрии обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил
Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года ряду российских биатлонистов и тренеров, среди которых олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин.

В итальянском Риднау сегодня также стартует второй этап Кубка IBU, который откроется смешанной эстафетой (14.30). В составе белорусской команды выступят Арина Яборова, Инна Костюченко, Максим Воробей, Виктор Кривко.-0-

Расписание и результаты этапов Кубка мира по биатлону-2018/2019

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Австрия, биатлон, Кубок мира
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