Второй этап Кубка виртуозов руля прошел в Борисове

Соревнования, которые традиционно проводит редакция газеты "Автодайджест", состоялись 18 мая в Борисове, сообщили БЕЛТА в оргкомитете. Этап прошел при содействии Борисовского районного исполнительного комитета и УГАИ УВД Миноблисполкома. Участников и гостей мероприятия в торжественной обстановке поприветствовали председатель районного совета депутатов Петр Новицкий, начальник отдела по спорту и туризму Борисовского райисполкома Александр Жежа, заместитель начальника ГАИ Борисова Алексей Петров.

В абсолютном зачете победил Дмитрий Баркан, второе место занял Евгений Цедрик, третье - Александра Цедрик. Среди любителей, выступавших в отдельном зачете, первое место завоевал Виталий Чумаков. Второе место досталось дебютанту сезона Артему Казловскому. Владимир Ковтик стал третьим.

Следующий этап соревнований пройдет 8 июня в Молодечно на площадке у Ледового дворца.

Информационный партнер соревнований - Белорусское телеграфное агентство

Фото предоставлены организаторами соревнований