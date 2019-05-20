Второй этап Кубка виртуозов руля прошел в Борисове

Соревнования, которые традиционно проводит редакция газеты "Автодайджест", состоялись 18 мая в Борисове, сообщили БЕЛТА в оргкомитете. Этап прошел при содействии Борисовского районного исполнительного комитета и УГАИ УВД Миноблисполкома. Участников и гостей мероприятия в торжественной обстановке поприветствовали председатель районного совета депутатов Петр Новицкий, начальник отдела по спорту и туризму Борисовского райисполкома Александр Жежа, заместитель начальника ГАИ Борисова Алексей Петров.
В абсолютном зачете победил Дмитрий Баркан, второе место занял Евгений Цедрик, третье - Александра Цедрик. Среди любителей, выступавших в отдельном зачете, первое место завоевал Виталий Чумаков. Второе место досталось дебютанту сезона Артему Казловскому. Владимир Ковтик стал третьим.
Следующий этап соревнований пройдет 8 июня в Молодечно на площадке у Ледового дворца.
Информационный партнер соревнований - Белорусское телеграфное агентство
Фото предоставлены организаторами соревнований
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.32 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.081 BYN
|2.084 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN