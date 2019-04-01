Второй финалист хоккейного чемпионата Беларуси определится в Гродно

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" примут солигорский "Шахтер" в седьмом, решающем поединке полуфинальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После шести проведенных встреч счет в этом противостоянии равный - 3:3. Поначалу вперед вышел "Шахтер", одержавший две виктории в Гродно - 1:0 и 5:2. Действующие чемпионы страны не собирались сдаваться и также ответили двумя гостевыми победами - 4:2 и 2:1. После этого соперники стали выигрывать на своих аренах: сначала успеха добился "Неман" - 1:0, а в минувшую субботу, 30 марта, своих болельщиков порадовал "Шахтер", победив с результатом 3:1.

Сегодняшний матч серии до четырех побед начнется на площадке гродненского Ледового дворца в 19.30 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Первым финалистом чемпионата Беларуси ранее стала минская "Юность", которой понадобилось всего четыре встречи в серии с молодечненским "Динамо" - 4:1, 4:1, 3:2, 6:3.

Тем временем в Западной конференции КХЛ сегодня состоится третий поединок армейского дерби: в Санкт-Петербурге местный СКА постарается сократить разрыв в противостоянии с московским ЦСКА. В двух стартовых матчах москвичи дважды добились побед на своей площадке - 2:1 и 3:1. В финале Восточной конференции омский "Авангард" два раза обыграл на арене в подмосковной Балашихе уфимский "Салават Юлаев" - 4:3 и 4:1. Следующие встречи пройдут в Уфе 2 апреля и 4 апреля.-0-