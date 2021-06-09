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09 июня 2021, 12:41

Вудкрофт: надеюсь, наши игроки усвоят уроки чемпионата мира быстро

Фото ФХБ
Фото ФХБ

9 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. Необходимо как можно быстрее вынести уроки из опыта, полученного на чемпионате мира по хоккею, чтобы развиваться и побеждать на турнире олимпийской квалификации, который в августе примет Братислава (Словакия). Таким мнением с пресс-службой Федерации хоккея Беларуси поделился новый наставник сборной страны Крэйг Вудкрофт, сообщает БЕЛТА.

"Независимо от результата, прошедший чемпионат мира станет бесценным опытом для молодых игроков, для дебютантов сборной. Нам нужно вынести позитив из этого опыта, чтобы дальше продолжать учиться, развиваться и побеждать вместе на другом большом турнире, который нас ждет в конце августа. Да, времени на подготовку маловато, но, надеюсь, наши игроки усвоят уроки чемпионата мира быстро, ведь на кону единственная путевка на Олимпийские игры", - отметил канадский специалист.

Также он поделился впечатлениями от игры некоторых хоккеистов, которые, несмотря на результат команды, показали себя с лучшей стороны: "Не скажу, что меня кто-то сильно удивил, ведь со всеми игроками сборной я так или иначе был знаком по прошлым сезонам.

Однако некоторые хоккеисты превзошли мои ожидания на этом турнире. Во-первых, это Егор Шарангович. Даже на мировой арене он показал, что имеет навык изменить игру в один момент, он продолжает прогрессировать. Егор также комфортно чувствует себя в качестве лидера команды.

Время от времени на площадке доминировал и Алексей Протас. Создавал хорошие атаки, но в то же время показывал зрелую оборонительную игру, что определенно является шагом вперед в развитии не только Протаса, но и всей программы национальных сборных.

На очень солидном уровне провел свой дебютный чемпионат мира Владислав Еременко. Он продемонстрировал умение играть с шайбой умно, принимал хорошие решения в передачах, также создавал атаки и хорошо оборонялся в своей зоне. К слову, над этим элементом нашей сборной необходимо хорошенько поработать, если мы хотим добиться успеха в августе.

В ряде моментов очень уверенно действовал в воротах Алексей Колосов. Он позволил нам всем заметить, как он будет играть за свою страну через какое-то время, если продолжит работать, учиться и развивать свою игру так, как делал это в прошлом сезоне.

Также стоит отметить действия Дэнни Тэйлора. Его игра в начале турнира впечатлила: он действительно хорошо действовал в воротах в матчах с очень сильными соперниками" - высказал мнение новый главный тренер сборной Беларуси по хоккею.

Говоря о подготовке к важному турниру в Братиславе, канадский специалист подчеркнул, что одну из ключевых ролей в данном процессе сыграет мнение лидеров национальной дружины.

"Во-первых, ребята должны отдохнуть - не только физически, но и морально. Следующим шагом для меня станет общение с лидерами команды, чтобы получить от них оценку выступления сборной на чемпионате мира, послушать их мысли о том, как выровнять и гармонизировать состав. Что получилось, а что нет, хочу услышать от самих ребят. А также то, как мы можем улучшить игру и воплотить свою мечту выступить на Играх-2022. Уже сейчас мы с тренерским штабом начинаем работу над тренировочным процессом перед турниром. Более подробная программа подготовки к олимпийской квалификации будет представлена позже", - сказал Крэйг Вудкрофт

Турнир олимпийской квалификации с участием сборной Беларуси пройдет с 26 по 29 августа 2021 года в Словакии. За единственную путевку на Игры-2022 подопечные Крэйга Вудкрофта поборются с хозяевами турнира, а также сборными Польши и Австрии.-0-

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