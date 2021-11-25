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25 ноября 2021, 21:36

Вудкрофт о матче с "Металлургом": лишь продолжая работать, можно добиться уверенности в своих силах

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуть уверенность в своих силах, которая была у "зубров" на старте сезона. Об этом сказал главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт, комментируя поражение своих подопечных от лидеров чемпионата КХЛ - магнитогорского "Металлурга" (4:5). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу столичной дружины.

"На старте сезона у нас была отличная серия, в которой парни приобрели большущую уверенность в себе. Но уверенность - это то, что можно быстро потерять. Команда сейчас находится на пути к тому, чтобы вернуть эту уверенность. Этого можно добиться, лишь продолжая работать, что мы и будем делать",- сказал Крэйг Вудкрофт.

Кроме того, тренер минчан отметил автора первой шайбы "Динамо" в ворота "огненных лис" Александра Суворова. "Суворов проделал очень хорошую работу. Да, в третьем периоде он играл чуть меньше, но, в общем, показал себя очень здорово, привнес скорости в нашу игру, продемонстрировал неплохие индивидуальные качества",- добавил тренер минского "Динамо".-0-

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