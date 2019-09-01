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01 сентября 2019, 22:26

Вудкрофт: у белорусского хоккея большое будущее

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусского хоккея большое будущее. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт, сообщает БЕЛТА.

Канадский специалист во второй раз возглавил хоккейный клуб "Динамо-Минск". "Во-первых, хочу сказать, что я очень счастлив вернуться. Я легко принял это решение, если говорить откровенно. Минск - особенное место для меня, ведь я хорошо знаю город, большинство игроков, фанатов. Мой опыт здесь в первый раз был великолепным, как в личном плане, так и профессиональном. Поэтому, когда предложили вернуться, мне не нужно было много времени, чтобы согласиться. Даже, несмотря на все трудности, которые предстоят, я рад быть в Беларуси. Уверен, что у белорусского хоккея большое будущее", - сказал Крэйг Вудкрофт.

По его словам у минского "Динамо" есть много хороших молодых игроков. "Если честно, это современные хоккеисты, назовем их так. Что это значит? Они скоростные, с хорошими антропоментрическими данными и не плохой техникой, а именно из этого и состоит сейчас хоккей. Наша задача - помочь этим ребятам расти. Вы увидите много новых лиц уже в понедельник на льду "Минск-Арены". Конечно, им предстоит много работы. Я напоминаю им об этом каждый день, чтобы они не воспринимали эту возможность выступать в КХЛ, как должное. Потому, что мы хороши, но не настолько, чтобы расслабляться. Молодые хоккеисты должны доказывать каждый день не мне, а людям, в первую очередь, что они заслуживают того, чтобы находиться в команде", - отметил главный тренер.

Несколько лет назад под руководством Крэйга Вудкрофта минскому "Динамо" удалось добиться хороших результатов, и он готов дальше двигаться в этом направлении. "Я готов работать вместе с игроками, засучив рукава, чтобы помочь команде достичь успеха, поднявшись еще выше в турнирной таблице. Я готов доказать людям, которые сомневаются в нас и той перестройке, что сейчас происходит, что это правильный путь, это шанс для молодых хоккеистов заиграть на более высоком уровне. "Динамо" готово показать всем, что мы делаем настоящую работу. Конечно, не всегда все идет гладко, но люди должны относиться к этому с терпением и пониманием, потому что конечный результат, которого мы сможем достичь, будет только позитивным", - заверил Крэйг Вудкрофт.

Главный тренер подчеркнул, что готов вывести минское "Динамо" в плей-офф. "Я уверен, что мы можем это сделать. Мы будем идти к этому шаг за шагом, день за днем - это ключ к успеху. Тот стиль, в котором мы хотим играть, приведет нас к выполнению главной задачи. Ключевым моментом будет то, чтобы хоккеисты чувствовали себя комфортно в той игровой системе, которую мы проповедуем. Они должны будут добавить в мастерстве, лучше кататься, действовать опаснее в атаке, это позволит им извлекать выгоду из ошибок своих соперников. Все это рабочий процесс, такая ситуация была у меня в Минске два сезона назад. Мы с тренерским штабом готовы учить игроков, я настроен оптимистично. Я хочу сказать людям, что они смогут гордиться своей командой, страна сможет гордиться своими "зубрами" и мы будем трудиться ради этого", - рассказал Крэйг Вудкрофт.

Канадский специалист отметил, что очень любит Беларусь. "Мне нравится ваша страна, культура, история и люди. Мне кажется, я понимаю ваш народ, его менталитет и это помогает в работе. У белорусов доброе сердце. Вы цените семью, много работаете, чтобы достичь высоких результатов и это не может не вызывать уважения. А еще я вижу развитие, которое происходит в вашей стране. Это очень приятно наблюдать", - добавил он.-0-

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хк Динамо-Минск хоккей
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