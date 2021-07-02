Выборнов: проведение НОК Беларуси семинара для пресс-служб в преддверии Игр в Токио актуально

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение Национальным олимпийским комитетом Беларуси семинара для пресс-служб в преддверии Игр в Токио весьма актуально и необходимо. Такое мнение высказал пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов, выступающий в роли эксперта на мероприятии, приуроченном к Международному дню спортивного журналиста, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что НОК Беларуси сумел организовать столь важное мероприятие в преддверии Олимпийских Игр в Токио, собрав под его эгидой представителей ведущих спортивных структур и журналистов, очень актуально и своевременно. Оно совершенно точно поможет и команде, и тем, кто будет освещать ее выступление, правильно и качественно работать, как в оставшееся до Олимпиады время, так на самих главных стартах четырехлетия", - отметил представитель ОКР.-0-