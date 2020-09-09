Вынесенный матч КХЛ состоится в Иерусалиме 10 декабря

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вынесенный матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и омским "Авангардом" состоится 10 декабря, сообщает ТАСС.

"Игра между ЦСКА и "Авангардом пройдет в Иерусалиме 10 декабря", - рассказал корреспондентам ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Президент клуба "Бат-Ям" Евгений Гусин, с 2013 по 2018 год возглавлявший Федерацию хоккея Израиля, сообщил ТАСС, что матч пройдет на баскетбольной арене, вмещающей 10 тыс. человек.

Вынесенные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проводятся в разных странах с целью популяризации лиги. В сезоне 2018/2019 вынесенные игры проходили в Вене с участием ЦСКА, СКА и "Слована" в конце октября, а также в конце ноября в Цюрихе с участием армейских клубов и рижского "Динамо". В сезоне 2019/2020 матч проходил 23 декабря в швейцарском Давосе между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом".-0-