7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел третий фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Какова цена успеха в спорте, какие качества необходимо проявить, чтобы победить. Об этом в новой серии проекта рассказал олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Тараненко.

Напомним, что первый фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов", приуроченного к 30-летию НОК Беларуси, был показан 23 июня. Его героем стал трехкратный триумфатор главных стартов четырехлетия по вольной борьбе Александр Медведь. Вторая серия фильма вышла 30 июня. Ее героиней стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.

Проект будет представлен циклом видеороликов и книгой. В основе сюжетной линии каждой серии лежит портретное интервью с именитым белорусским спортсменом как советского, так и суверенного периодов.-0-