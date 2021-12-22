Выступающие за клубы НХЛ хоккеисты пропустят Олимпиаду-2022

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты, выступающие в НХЛ, не поедут на Игры-2022 в Пекине. Такая информация содержится на официальном аккаунте лиги в Twitter.

Соответствующее решение приняли НХЛ и профсоюз игроков в связи с ростом выявленных случаев коронавируса в последнее время. Напомним, что число игроков, находящихся в COVD-протоколе на данный момент, уже превышает 100 человек.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годов. В 2018 году турнир в Пхенчхане состоялся без них.

Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.-0-