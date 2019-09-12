WADA анализирует влияние препаратов от астмы на результативность спортсменов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает влияние препаратов от астмы на результативность спортсменов. Соответствующие исследования проводятся учеными Ульмского университета, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на портал sportschau.de.

Результаты экспертиз должны поставить точку в многолетних спорах о влиянии соответствующих медикаментов на рост результатов атлетов. Ориентировочная стоимость исследований более $300 тыс. Коллегам из Ульма помогают специалисты из Кельна и Берлина.

Согласно информации немецкого сайта, в исследованиях участвуют 24 спортсмена. Они тренируются в двух состояниях: с препаратами для астмы и принимая вещества без явных лечебных свойств. После функциональных тестов атлеты сдают необходимые анализы. По утверждению немецких журналистов, в непубличных разговорах часть испытуемых утверждает, что противоастматические препараты помогают им быть в лучшей форме.-0-