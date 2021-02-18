WADA будет бороться с допингом совместно с Европолом

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подписало меморандум о сотрудничестве с полицейской службой Евросоюза (Европол) в вопросах борьбы с допингом. Такая информация содержится на официальном сайте WADA, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Расследование и сбор данных стали областью, в которой WADA добилось большого прогресса с момента получения полномочий на эти действия в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом 2015 года. Как показали громкие дела и расследования, координируемые Европолом, обмен информацией между правоохранительными органами и антидопинговыми организациями может иметь решающее значение в разоблачении неправомерных действий, которые не были обнаружены при помощи тестирования и других аналогичных методов", - сказал глава WADA Витольд Банька после подписания соглашения.

Документ аналогичен тому, что организации подписали в 2009 году, и направлен на укрепление сотрудничества между департаментом расследований WADA и Европолом в рамках борьбы с незаконным производством и распространением допинг-веществ в Европе.-0-