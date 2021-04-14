WADA опубликовало антидопинговые правила МОК для участников Олимпиады в Токио

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало антидопинговые правила Международного олимпийского комитета на Игры в Токио, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт агентства.

Предписания приведены в соответствие с обновленным антидопинговым кодексом и новым списком запрещенных веществ и методов, вступившими в силу с 1 января 2021 года. Они начнут действовать с 13 июля, когда откроется олимпийская деревня, и до закрытия состязаний.

За это время все спортсмены - участники Олимпиады будут подвергнуты допинг-контролю Международным агентством допинг-тестирования (ITA), которое МОК наделил частью своих обязанностей, связанных с обеспечением процесса взятия проб во время Олимпиады. ITA может проводить тестирование любого спортсмена - участника Игр как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды, а также потребовать сдать пробы в любое время и в любом месте.

При обнаружении нарушений антидопингового законодательства результаты нарушителя будут аннулированы. Кроме того, спортсмен будет лишен медалей. В командных дисциплинах при обнаружении более чем одной положительной пробы на допинг может быть назначено целевое тестирование всех членов дружины.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Белорусские атлеты планируют завоевать около 100 олимпийских лицензий. На текущий момент олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнил, по данным оргкомитета Игр, 81 белорусский спортсмен в 16 видах спорта.-0-