WADA опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год, суть основных изменений, а также программу мониторинга на следующий год, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

"Список, обновляемый ежегодно, проходит длительный период консультаций с заинтересованными в борьбе с допингом сторонами со всего мира. Это комплексный процесс, направленный на обеспечение включения в перечень новых веществ и методов, обладающих допинговым потенциалом, которые либо уже существуют на рынке, либо еще находятся в стадии клинических разработок. Это помогает нам защищать не только честный спорт, но и здоровье атлетов", - прокомментировал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Запрет на указанные вещества начнет действовать с 1 января 2020 года. Перечень был опубликован заранее, чтобы у спортсменов и тренеров была возможность с ним ознакомиться.-0-