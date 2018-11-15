WADA реформирует структуру управления организацией

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) было принято решение реформировать структуру управления организацией, сообщает ТАСС.
Ожидается, что изменения позволят сделать ее работу более независимой и прозрачной. Разработкой предложений по реформированию структуры управления WADA последние два года занималась специальная комиссия.
Согласно озвученной рекомендации, будет изменена процедура формирования состава исполкома WADA. В него по-прежнему будут входить по шесть представителей от спортивного сообщества и государств, но к ним добавятся еще два человека, которые будут иметь независимый статус. Глава WADA лишится членства в исполкоме организации, на заседаниях он сможет присутствовать только в качестве наблюдателя.
Также предполагается, что президент WADA не будет иметь должностей в других организациях, чтобы исключить возможный конфликт интересов. По этой причине предлагается отказаться от ротации при выборе главы WADA, которая сейчас требует, чтобы президентский пост поочередно занимали представители правительств и спортивного движения.
Во время обсуждения несколько представителей совета учредителей отметили необходимость включения в состав исполкома спортсменов, чтобы те тоже имели право голоса.
Окончательный вариант предложений по реформированию управления WADA будет сформирован к следующему заседанию совета учредителей, которое пройдет в мае в Монреале. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже после выборов нового руководства WADA, которые пройдут через год - 7 ноября 2019 года.-0-
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