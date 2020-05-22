WADA: терапевтические исключения не влияют на завоевание медалей Олимпийских игр

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выявило связи между применением спортсменами терапевтических исключений на использование запрещенных препаратов (TUE) и завоеванием олимпийских медалей. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Исследование, касающееся летних и зимних видов спорта, провели медицинский директор WADA Алан Вернек и менеджер по вопросам TUE Дэвид Хили. Эксперты рассматривали пять Олимпийских игр с 2010 по 2018 год, чтобы выяснить, завоевали ли спортсмены с TUE больше медалей, чем атлеты, выступающие без терапевтических исключений.

Результаты исследования показали, что количество спортсменов из индивидуальных видов спорта, выступавших с TUE на Олимпиадах, составило менее 1%. В ходе пяти Игр было проведено 20 139 стартов и разыграно 2062 награды. Спортсмены с TUE принимали участие в 0,9% (181) соревнований и завоевали 21 медаль.

"Программа TUE - необходимая часть спорта, она позволяет спортсменам с законными медицинскими условиями соревноваться на равных с остальными. Программа признается подавляющим числом атлетов, врачей и антидопинговых организаций. Строгая процедура оформления TUE позволяет избежать злоупотреблений системой", - прокомментировал результаты исследования Алан Вернек.-0-