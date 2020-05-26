WADA увеличит количество антидопинговых тестов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) увеличит количество допинг-тестов среди спортсменов для выявления нарушений, которые могли произойти в период вспышки COVID-19. Параллельно WADA создает рабочую группу, которая должна определить, как этот опыт поможет укрепить антидопинговую систему. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Нарушения, которые произошли в период пандемии коронавируса, могут быть выявлены после сопоставления тестов с данными биологического паспорта спортсмена и образцами прежних проб. Заявление стало ответом на обеспокоенность спортсменов и тренеров по поводу сокращения количества тестов на запрещенные вещества в период пандемии.

"Сообщество объединилось, чтобы скорректировать свою повседневную деятельность, сократив некоторые мероприятия по допинг-контролю. Мы признаем, что эти необходимые действия могут повлиять на уверенность спортсмена в том, что соревнования, проводимые во время или вскоре после выхода из этой ситуации, будут максимально "чистыми", - говорится в заявлении WADA, обращенном к спортсменам.

"Когда спортивная среда вернется в норму, эти пробелы в тестировании будут устраняться с помощью дополнительного целенаправленного тестирования, особенно с учетом того, что сбор разведывательной информации и расследования продолжаются", - отмечается в заявлении.-0-