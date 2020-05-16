16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) готова проводить соревнования без зрителей. Об этом сообщает портал Inside the Games, ссылаясь на комментарий главы организации Себастьяна Коу.

Все международные соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса. "В краткосрочной перспективе мы можем пойти на этот компромисс проводить соревнования без зрителей, - отметил Себастьян Коу. - Это вполне может быть компромиссом, чтобы проводить соревнования ради атлетов, завершить лиги и чемпионаты".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 4,6 млн человек, зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов.-0-