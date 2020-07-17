World Athletics опубликовала расписание олимпийского турнира в Токио

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала на официальном сайте расписание олимпийского турнира на Играх в Токио, сообщает БЕЛТА.

Старт олимпийским состязаниям по легкой атлетике в Токио, которые продлятся 10 дней, будет дан мужским забегом на 3000 м с препятствиями. Заключительным видом программы станет мужской марафон, который пройдет в Саппоро на острове Хоккайдо. Остальные виды программы будут проходить на олимпийском стадионе в Токио.

Как было объявлено ранее, действующая система квалификации Токио-2020 была адаптирована к новым датам Игр. С 6 апреля по 30 ноября 2020 года период квалификации был приостановлен в связи со вспышкой коронавируса. Результаты спортсменов, показанные в это время, не учитываются для завоевания лицензий на главные старты четырехлетия и не вносятся в мировые рейтинги. Тем не менее они регистрируются в статистических целях, в том числе и для фиксации мировых рекордов.

После внесения изменений период отбора для легкоатлетов завершится 29 июня 2021 года. На летних Олимпийских играх разыгрывается 47 комплектов наград в 24 мужских и 23 женских дисциплинах. Единственный вид, в котором не участвуют женщины, - спортивная ходьба на 50 км. Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа.-0-