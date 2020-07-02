2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики в отсрочке по выплате штрафа, сообщает пресс-служба спортивного ведомства.

До 1 июля ВФЛА должна была выплатить World Athletics $5 млн в качестве штрафа за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Общая сумма штрафа составляет $11,6 млн: $5 млн - сам штраф, еще $5 млн - депозит в качестве условного наказания и $1,6 млн - расходы на работу комиссии по восстановлению российских легкоатлетов в правах.

Сообщается также, что в случае невыплаты данных сумм российские спортсмены могут потерять возможность выступать под нейтральным флагом.-0-