World Athletics представила систему отбора на ОИ в Токио

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) представила новую систему квалификации на Игры XXXII Олимпиады в Токио, которые пройдут в 2021 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

"Отбор спортсменов на главный старт четырехлетия будет проходить на официальных турнирах. До 23 мая 2021 года национальные олимпийские комитеты, у которых еще нет спортсменов, прошедших квалификацию, подают заявки на участие в соревнованиях - только в марафоне и спортивной ходьбе на 50 км. Для участников остальных соревнований крайний срок подачи - до 21 июня", - пояснили в пресс-службе НОК.

World Athletics 1 июля 2021 года опубликует мировой рейтинг легкоатлетов и квалифицированных на Игры спортсменов.

Национальные олимпийские комитеты должны будут предоставить заявки спортсменов, которые отправятся в Токио 2-5 июля.-0-