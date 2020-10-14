World Athletics ратифицировала рекорды Мо Фара, Сифан Хассан и Перес Джепчичир

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация легкой атлетики официально ратифицировала мировые рекорды, установленные в беге на длинные дистанции звездными стайерами - многократным олимпийским чемпионом Мо Фарой, двукратной чемпионкой мира Сифан Хассан и победительницей планетарного форума - 2016 Перес Джепчичир. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Выступающая за Нидерланды спортсменка эфиопского происхождения Сифан Хассан и уроженец Сомали, британский стайер Мо Фара отличились 4 сентября на мемориале Ван Дамма в Брюсселе, переписав на себя мировые достижения в часовом беге по стадиону. Сифан Хасан пробежала 18,930 м, а Мо Фара оставил позади 21,330 м.

Что касается Перес Джепчичир, то кенийская бегунья отличилась в полумарафоне среди женщин в Праге. В забеге, который состоялся 5 сентября, она показала время 1 час 5 мин. 34 сек. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году эфиопкой Нетсанет Гудета Кебеде - 1 мин. 6 мин. 11 сек.

Достижения Сифан Хасан, Мо Фара и Перес Джепчичир отныне стали официально признанными.-0-