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08 июля 2020, 09:08

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Николай Козеко: белорусский фристайл - продолжение следует

- Ваши ученики завоевали 7 медалей на 6 Олимпиадах подряд. В каких условиях готовились к Нагано-98? Можно ли сравнить с тем, что имеется сейчас?

- Сравнивать с нынешними условиями невозможно. Подготовка к нашей первой Олимпиаде в основном проводилась на спортивных базах, имеющих к фристайлу отдаленное отношение: батутный зал, акробатическая дорожка... Приходилось применять недюжинную смекалку, чтобы каким-то образом смоделировать прыжки на лыжах. Как потом оказалось, у нас получилось, - мы с Дмитрием Дащинским завоевали бронзовую медаль. Если говорить честно, то мечтали мы о медали Олимпиады, но шансы, как нам казалось, были мизерными. Однако удалось, это и есть спорт...

- Наверное, через 4 года в Солт-Лейк-Сити главным фаворитом был Дащинский, но на пьедестал поднялся Алексей Гришин.

- Конечно, приобретя опыт, в 2002 году мечтали о большем, но... За 14 дней до главного старта четырехлетия наш лидер Дащинский сломал ключицу. Все были уверены, что Дима не сможет прыгать. Однако он выступил со специальной пластиной и даже в таком состоянии в итоге оказался седьмым. Зато выручил Алексей Гришин, завоевавший вторую подряд белорусскую бронзу Игр. Что тут скажешь, опять же - спорт непредсказуем.

- И все же Дащинский вернулся на олимпийский пьедестал - в Турине в 2006 году он стал серебряным призером. Мог ли Дима добиться большего на этой и следующих Олимпиадах?

- По общему мнению специалистов фристайла, Дащинский в Турине был сильнейшим, но золото отдали китайскому спортсмену. Это был пик спортивной карьеры Дмитрия. Затем, в Ванкувере и Сочи, он выступал достойно, но как-то без огонька, как бы по инерции. А тем временем Алексей Гришин в Солт-Лейк-Сити приобрел опыт, уверенность и азарт победителя.

- Все это в сумме и выковалось в первое белорусское золото Ванкувера-2010. Благодаря чему была достигнута победа?

- Путь к вершине был предельно сложным. Те состязания проходили в острейшей борьбе и исключительно нервной обстановке. Тем не менее, Леша выдержал и победил с оригинальным, до этого никем не выполняемым прыжком - тройным сальто с четырьмя пируэтами, причем двойной пируэт выполнялся в последнем, третьем, сальто. Это была наша секретная заготовка, ставшая победной.

- Дальше - триумфальный Сочи-2014. Антон Кушнир и Алла Цупер - чемпионы, полный успех. Что вы испытали?

- Это действительно был триумф - все золото наше! Миг удачи и триумфа! Но - только миг, а потом снова тренировочные рабочие будни, без которых не бывает громких успехов, такова спортивная жизнь.

- Как после сочинского триумфа настраивали себя и ребят на Пхенчхан-2018? Ведь лично вы могли потерять былой запал, концентрацию, так как все уже достигнуто.

- Там уже был азарт - а сможем ли повторить те успехи, снова стать лучшими? Сейчас уверен - смогли бы, если бы не "подножка" от судей. До сих пор все помнят, как реального лидера Антона Кушнира нагло выбили в квалификации из финала. Обидно было, но, снова скажу банальную фразу, - это спорт. И все же мы без золота не остались - блеснула новая звездочка Анна Гуськова, поднявшаяся на высшую ступеньку олимпийского подиума.

- Новоиспеченная олимпийская чемпионка уже из поколения next. Кто кроме Ани может прыгнуть выше головы в Пекине-2022?

- Кроме нее из нового поколения советую присмотреться к Александре Романовской, Станиславу Гладченко и Павлу Дику. Это амбициозные, целеустремленные и азартные спортсмены. Надеюсь, они смогут составить достойную конкуренцию своим соперникам и продолжат медальные традиции белорусских фристайлистов.

- Оглянувшись назад, с высоты своих 70 лет, можете ли сказать, что прошедшие четверть века удались в творческом и тренерском плане? Есть ли достойные преемники у Николая Козеко?

- Счастлив, что удалось реализовать творческие планы, мне повезло с коллегами, руководителями белорусского спорта и общей атмосферой отношения к спорту в нашей стране. Это касается и моих устремлений подготовить достойную и квалифицированную смену, кому в дальнейшем можно будет доверить команду.

- Какое ваше мнение о развитии белорусского спорта за прошедшие годы?

- Спорт у нас развивается очень позитивно. Пройдитесь по проспекту Победителей - и увидите всю эволюцию строительства спортивных баз в стране: от старого и одного из первых спортивных сооружений Дома физкультуры "Трудовые резервы" до великолепной "Минск-Арены" и Дворца художественной гимнастики. А если говорить обо всей стране, то изменения, причем во всех сферах, в том числе спортивной, произошли разительные, главное - продолжать в том же духе!

Игорь ХАДАСЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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