За год до старта Олимпиады в Токио квалификационные нормативы выполнил 71 белорусский спортсмен

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год до старта летних Игр XXXII Олимпиады в Токио квалификационные требования выполнил 71 белорусский спортсмен в 15 видах спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе развития олимпийского движения НОК.

Впрочем, это число не окончательное. Вскоре отборочные турниры будут возобновлены и продолжатся до июня 2021 года. Белорусские спортсмены планируют завоевать около 100 олимпийских лицензий.

Олимпийский огонь будет зажжен на модернизированном Национальном стадионе в Токио 23 июля 2021 года. Игры пройдут на 43 объектах - 8 новых постоянных, 25 построенных ранее и 10 временных. Значительные изменения претерпел Национальный стадион, на котором уже состоялись первые официальные соревнования.

Игры XXXII Олимпиады в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пополнили олимпийскую программу бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Игры по решению Международного олимпийского комитета были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В новейшей истории это случилось впервые, что придает предстоящему форуму особый статус.-0-