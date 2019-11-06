За награды международного турнира по боксу в Минске поборются 140 спортсменов

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За награды международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, который пройдет 12-16 ноября в минском Дворце спорта, сразятся 140 спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

В соревнованиях будут участвовать представители Англии, Армении, Беларуси, Ганы, Греции, Израиля, Индии, Испании, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Таиланда, Украины, Франции и Шотландии.

Церемония открытия состоится 12 ноября в 18.00. Предварительные поединки начнутся в 18.30. Организаторы соревнований представили специальный приз "За волю к победе", который будет вручен семьей Виктора Ливенцева.

Организаторами состязаний являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет, Белорусская федерация бокса.

Турнир памяти Виктора Ливенцева стал преемником традиционных соревнований на призы минского Дворца спорта. Девять турниров прошли еще при жизни Виктора Ливенцева, в 2009 году их было решено назвать в память об известном спортивном функционере времен БССР. Виктор Ливенцев с 1958 по 1978 год был председателем Госкомитета по физической культуре и спорту БССР. За эти два десятка лет в республике появились крупнейшие спортивные сооружения и комплексы, которые и сегодня являются основными базами олимпийской подготовки белорусских спортсменов: "Стайки", "Раубичи", минский водноспортивный комплекс (ныне СОК "Олимпийский"), конноспортивная база в Ратомке.-0-