За награды международного турнира по борьбе в Риме поспорят 11 белорусских атлетов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За награды международного турнира по вольной и женской борьбе, который пройдет 16-18 января в итальянском Риме, поспорят 11 белорусских спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации борьбы (БФБ).
За награды состязаний среди женщин поборются Виолетта Ребикова (весовая категория 50 кг), Ксения Станкевич (50 кг), Ванесса Колодинская (55 кг), Юлия Писаренко (59 кг), Вероника Иванова (62 кг), Евгения Андрейчикова (68 кг), Анастасия Зименкова (72 кг), Ксения Дзибук и Василиса Марзалюк (обе - 76 кг).
Из мужчин на борцовский ковер от сборной Беларуси выйдут Азамат Нуриков (74 кг) и Александр Гуштын (97 кг).
В БФБ отметили, что данные состязания - возможность для спортсменов проверить свои силы перед чемпионатом Европы, который пройдет в Риме в феврале.-0-