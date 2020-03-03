За путевку на олимпийский турнир по баскетболу 3х3 белоруски поспорят в Индии

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 в марте поспорит за путевку на токийскую Олимпиаду на квалификационном турнире в индийском Бангалоре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительном этапе соперницами белорусок в группе С будут команды Венгрии, Шри-Ланки (19 марта), Эстонии и Нидерландов (21 марта). Всего в олимпийской квалификации примут участие 20 сборных, которые разделены на 4 группы. По две лучшие команды из каждого квинтета выйдут в четвертьфинал турнира, а путевки на Олимпиаду-2020 получат 3 лучшие дружины квалификационного этапа.

Тренировочный сбор белорусской команды стартует 9 марта в Минске. Под руководством главного тренера Юрия Волка к отборочному турниру будут готовиться 7 баскетболисток: Марина Иващенко ("Марбург", Германия), Анастасия Сущик ("Шяуляй", Литва), Дарья Магаляс, Наталья Дашкевич (обе - "Ника", Сыктывкар, Россия), Наталья Ануфриенко, Виолетта Кивляк (обе - "Горизонт", Минская область), Татьяна Лихтарович (ESCH, Люксембург).

По итогам учебно-тренировочного сбора будет определен выездной состав, в который войдут 4 спортсменки. В прошлом году сборная Беларуси по баскетболу 3х3 стала бронзовым призером II Европейских игр в Минске. Тогда в команде играли Марина Иващенко, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс и Наталья Дашкевич.-0-