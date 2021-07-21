За сутки на ОИ в Токио зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Олимпиады в Токио за последние сутки выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр. Такая информация размещена на официальном сайте ОИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По данным организаторов, один из положительных тестов сдал иностранный спортсмен, который проживает вне олимпийской деревни. Кроме того, положительными оказались тесты у шести японских граждан и одного иностранца, который связан с проведением Игр и живет в олимпийской деревне. Все участники Олимпиады должны ежедневно сдавать тесты на коронавирус.

Официальное открытие XXXII летних Олимпийских игр состоится в японской столице 23 июля, церемония закрытия пройдет 8 августа.-0-