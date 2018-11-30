За тур до финиша группового этапа известна половина участников 1/16 финала ЛЕ

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 5-го тура футбольной Лиги Европы определились 16 из 32 участников плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из группы L, в которой играет борисовский БАТЭ, в 1/16 финала уверенно вышел лондонский "Челси", одержавший победы во всех пяти проведенных матчах. На вторую путевку претендуют все остальные участники этого квартета. Чтобы пробиться в плей-офф, борисовчанам нужно 13 декабря победить в Салониках греческий ПАОК, которому они уступили в Борисове со счетом 1:4. В другом поединке 6-го тура венгерский "Види" примет в Будапеште футболистов "Челси". Положение команд перед последними играми таково: "Челси" - 15 очков, БАТЭ - 6, "Види" - 6, ПАОК - 3.

Кроме "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы вышел еще один представитель английской столицы "Арсенал", а также российский "Зенит" (Санкт-Петербург), украинское "Динамо" (Киев), немецкие "Байер" (Леверкузен) и "Айнтрахт" (Франкфурт), итальянский "Лацио" (Рим), испанский "Бетис" (Севилья), австрийский "Зальцбург", швейцарский "Цюрих", хорватское "Динамо" (Загреб), португальский "Спортинг" (Лиссабон), турецкий "Фенербахче" (Стамбул). К ним также присоединятся представители Лиги чемпионов, которые уже обеспечили себе третьи места в своих группах: бельгийский "Брюгге", испанская "Валенсия", португальская "Бенфика" (Лиссабон).

Остальные 16 участников плей-офф Лиги Европы станут известны после заключительных поединков групповой стадии обоих континентальных турниров.

В 1/8 финала Лиги чемпионов уже вышли английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Барселона", "Атлетико" (Мадрид) и "Реал" (Мадрид), итальянские "Ювентус" (Турин) и "Рома", немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд) и "Шальке" (Гельзенкирхен), голландский "Аякс" (Амстердам) и португальский "Порту".-0-