За тур до финиша группового этапа ЛЕ в 1/16 финала вышли 18 клубов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы места в 1/16 финала забронировали себе 18 клубов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В плей-офф второго по рангу континентального турнира вышли английские "Арсенал" (Лондон), "Лестер", "Тоттенхэм" (Лондон), испанские "Гранада", "Вильярреал", итальянские "Милан", "Рома", немецкие "Байер" (Леверкузен), "Хоффенхайм", португальские "Бенфика" (Лиссабон), "Брага", бельгийский "Антверпен", нидерландский ПСВ (Эйндховен), чешская "Славия" (Прага), французский "Лилль", шотландский "Глазго Рейнджерс", сербская "Црвена Звезда" (Белград) и хорватское "Динамо" (Загреб).

Среди потерявших шансы пробиться в плей-офф Лиги Европы - московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, украинская "Заря" из Луганска и азербайджанский "Карабах" из Агдама.

Поединки заключительного тура группового этапа Лиги Европы состоятся 10 декабря.

Что касается главного клубного турнира Старого Света - Лиги чемпионов, то путевки в 1/8 финала уже завоевали девять команд: английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" (Лондон), немецкие "Бавария" (Мюнхен), "Боруссия" (Дортмунд), испанские "Барселона", "Севилья", итальянский "Ювентус" (Турин) и португальский "Порту". Остальные семь участников плей-офф чемпионской Лиги станут известны после встреч шестого тура группового этапа, которые пройдут 8 и 9 декабря.

Футболисты "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, заняли 3-е место в квартете Е Лиги чемпионов и сыграют в 1/16 Лиги Европы. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но будет бороться за попадание в плей-офф ЛЕ. Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга займет последнее место в группе F Лиги чемпионов и завершит еврокубковый сезон.-0-