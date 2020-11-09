Забег Labyrinth Run в Минске объединил около 300 участников из Беларуси и России

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряным призером забега Labyrinth Run стала Анастасия Соколова из Университета гражданской защиты МЧС. Забег стартовал накануне на базе национального олимпийского стадиона "Динамо". В состязании приняли участие около 300 спортсменов из Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Организаторы провели несколько забегов, чтобы легкоатлеты не мешали друг другу. Участники стартовали на ядре стадиона, петляли по коридорчикам, поднимались и спускались по лестницам на трибунах, скрывались в подтрибунных помещениях, выскакивали на беговые дорожки, немного петляли и финишировали.
"По итогу представительница университета МЧС Анастасия Соколова преодолела дистанцию за 9 минут 29 секунд и заняла вторую строчку итогового протокола, став серебряным призером забега, - рассказали в МЧС. - Анастасия Соколова - методист отдела мониторинга и аттестации университета МЧС, неоднократный победитель экстремальных забегов и соревнований, а также неоднократный участник беговых полумарафонов".
Стоит отметить, что все три призовых места достались спортсменкам из Минска: золото у Светланы Санько (9 минут 18 секунд), а бронзу завоевала Татьяна Пехтерева (10 минут 40 секунд).-0-
Фото МЧС