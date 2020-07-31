Заболотный и Тимановская выиграли забеги на 100 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрий Заболотный и Кристина Тимановская выиграли забеги на 100 м на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Заболотный преодолел 100-метровую дистанцию за 10,32 сек. Вторым финишировал Максим Граборенко (10,69 сек.), третьим - Денис Близнец (10,76 сек.).

Фото Андрея Покумейко

Фото БФЛА

Кристина Тимановская в данном виде программы показала лучшее время - 11,51 сек. Екатерина Живаева стала второй - 11,84 сек. Замкнула тройку сильнейших Виктория Захарчук (12,05 сек.).

Фото Андрея Покумейко

Фото БФЛА

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Сегодня разыгрывают 11 комплектов наград: шесть у мужчин и пять у женщин.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-