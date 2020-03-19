Захаров: начинаем подготовку к олимпийской квалификации

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, под руководством которого команда продолжает готовиться на "Чижовка-Арене", заявил: работа ведется с прицелом на турнир олимпийской квалификации. Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации хоккея.

"Уже сейчас мы начинаем готовиться к квалификационному олимпийскому турниру. ИИХФ оставляет на это порядка недели, а за такое время очень тяжело подготовить команду. Тем более мы увидим обновленный состав", - отметил Михаил Захаров.

Решение по чемпионату мира в высшем дивизионе пока не объявлено. По словам вице-президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммолы, в ближайшее время об отмене ЧМ-2020 сообщат официально. Сейчас решаются вопросы со страховыми компаниями.

Планетарный форум по хоккею в элитном дивизионе должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Беларусь попала в группу со Швецией, Чехией, Словакией, Канадой, Данией, Германией и Великобританией.-0-