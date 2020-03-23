Захаров: нужно оставить за Швейцарией право провести ЧМ-2021

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров считает, что за Швейцарией нужно оставить право провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

"Швейцарцы готовились к чемпионату, вкладывали деньги, но случился форс-мажор, они тут ни при чем. Нужно оставить за ними право провести этот турнир. Ничего страшного, сдвинем сроки на год - и мы, и все остальные. Для Швейцарии такой вариант необходим, и он верный. Состоится конгресс IIHF, где функционеры решат этот вопрос, и только они могут это сделать. Как будет, так будет", - отметил наставник белорусской сборной.

Решение перенести чемпионат мира по хоккею-2020 было принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В сообщении Международной федерации хоккея отмечается, что нет возможности перенести турнир этого года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться на конгрессе с учетом того, что страны-организаторы следующих чемпионатов мира определены до 2025 года.

ЧМ по хоккею отменили из-за коронавируса Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что ЧМ в Цюрихе и Лозанне не может состояться.

Турнир этого года должен был пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне. В 2021 году ЧМ должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022-м - в Финляндии, в 2023-м - в России, в 2024-м - в Чехии, в 2025 году - в Швеции и Дании.-0-

Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год - президент IIHF Накануне IIHF приняла решение об отмене чемпионата мира-2020 в Лозанне и Цюрихе из-за коронавируса. В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022-м - в Финляндии, в 2023-м - в России, в 2024-м - в Чехии, в 2025-м - в Швеции и Дании.