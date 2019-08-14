Заявки на летний ЧМ по биатлону в "Раубичах" подали 27 национальных федераций

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на летний чемпионат мира по биатлону, который с 23 по 25 августа пройдет в спорткомплексе "Раубичи", подали 27 национальных федераций, сообщили БЕЛТА в оргкомитете турнира.

В списках много известных атлетов: Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Андрей Расторгуев, Екатерина Глазырина, Лариса Куклина, Красимир Анев, Валентина и Вита Семеренко, Сергей Семенов и другие.

Как отметили в оргкомитете, в летнем чемпионате мира примут участие команды из стран, где биатлон только развивается: Греции, Турции и Монголии. Всего планируют выступить среди взрослых и юниоров 116 биатлонисток и 141 биатлонист.

В спорткомплексе продолжается активная подготовка к предстоящим стартам. К примеру, установлена дополнительная бронированная кабина для ТВ-трансляций, которая позволит улучшить телевизионную картинку на стрелковых позициях.

Билеты на предстоящий чемпионат мира по летнему биатлону еще есть в продаже в кассах и на сайте партнера федерации ticketpro.by.-0-