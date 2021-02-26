Заключительный этап Кубка IBU перенесен в Австрию

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительный этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) сезона-2020/21 перенесен из Риднауна (Италия) в Обертиллиах (Австрия). Такая информация размещена на официальном сайте IBU, сообщает БЕЛТА.

Принятие такого решения объясняется намерением властей Южного Тироля (Италия) ужесточить меры по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, заключительный этап Кубка IBU состоится 10-14 марта в Обертиллиахе, который в настоящее время принимает юниорский чемпионат мира.-0-