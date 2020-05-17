Закрытые соревнования по дзюдо пройдут 19 мая в "Чижовка-Арене"

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состязания по дзюдо в закрытом формате пройдут 19 мая в "Чижовка-Арене". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший тренер по развитию национальной команды, генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо Руслан Шарапов.

"Спортсмены сейчас чувствуют себя хорошо. На сборе, который проходит в "Чижовка-Арене", был сделан акцент на базовую и общефизическую подготовку. Мы решили разбавить рутину тренировок и провели внутренние соревнования, где боролись пять команд, составленных из спортсменов на сборе. Уже 19 мая в закрытом формате пройдут состязания в абсолютной весовой категории. Все это делается для того, чтобы сборная в ограниченных условиях получила максимум опыта и не потеряла спортивную практику, - сказал Руслан Шарапов. - Соревнования будут только для членов национальной команды по дзюдо, исходя из соображений безопасности".

По его словам, национальная команда сейчас усиленно готовится к классификационным турнирам, на которых необходимо завоевывать очки в олимпийский рейтинг. Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, планируют ли дзюдоисты участвовать в состязаниях по смежным видам спорта, чтобы получить опыт после длительного перерыва, Руслан Шарапов пояснил: согласно правилам Международной федерации дзюдо, спортсменам, входящим в мировой рейтинг, запрещено участие в турнирах по другим видам единоборств. "Тем не менее Белорусская федерация дзюдо открыта для взаимодействия вне соревновательной практики со специалистами из других дисциплин. Несмотря на ограничения мы порой идем на определенный риск, когда разрешаем участие в международном сборе-рандори представителям других видов единоборств. Мы готовы к диалогу в любых направлениях, у нас из зала никого и никогда не выгоняли, всегда рады видеть опытных спортсменов, способных помочь национальной команде - добавил генсек БФД. - Также при необходимости для обмена опытом мы привлекаем белорусских чемпионов разных лет, но в этом сезоне по известным причинам такой возможности не будет".

Активный соревновательный период предварительно намечен у белорусских дзюдоистов на осень. 8-10 ноября в Праге планируется чемпионат Европы по дзюдо, который должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, но из-за пандемии коронавируса перенесен.-0-