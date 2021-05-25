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Спорт
25 мая 2021, 20:25

Замминистра спорта: когда политика вмешивается в спорт, получается не очень качественное мероприятие

Вячеслав Дурнов. Фото из архива
Вячеслав Дурнов. Фото из архива

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда политика вмешивается в спорт, получается не очень качественное мероприятие. Такое мнение высказал в эфире телеканала СТВ первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, комментируя инцидент, связанный с Государственным флагом Республики Беларусь на чемпионате мира по хоккею в Риге, сообщает БЕЛТА.

"Когда политика вмешивается в спорт, всегда получается не очень качественное мероприятие. Уверен, что ситуация заставит наших ребят еще крепче сжать зубы и бороться, показывать силу нашей страны в спорте, а не в скандалах", - сказал Вячеслав Дурнов.

По его словам, ситуация может повлиять и на результат белорусской команды. "Ведь психологическое давление на команду - это уже не равные условия на чемпионате мира. Не думаю, что этот ЧМ запомнится как самый хороший. Думаю, он запомнится как скандальный", - отметил первый замминистра. Он подчеркнул, что скандал начался еще задолго до начала чемпионата.

Поддержку белорусской стороне выразил глава Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис. "После действий политиков, направленных против флага Беларуси, и их заявлений в различных СМИ, направленных против символов Беларуси, мы бы хотели еще раз заверить вас, совет и конгресс, что национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции Латвии и наших служб безопасности. Я ответственно заявляю об этом после проведения консультаций и получения заверений от представителей нашего правительства. Кроме того, мы хотели бы подтвердить, что все, что касается белорусского флага или других символов и обозначений, представленных на арене, а также на территории около арен, находящейся под непосредственным контролем организационного комитета, останется без изменений. Мы хотим заверить вас в нашей полной поддержке, направленной на защиту Беларуси как члена семьи ИИХФ", - процитировал телеканал слова Айгарса Калвитиса.-0-

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