Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на ЧМ-2021 по хоккею

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполнена последняя вакансия в ростере сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею в Латвии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

К команде Михаила Захарова присоединился нападающий клуба АХЛ "Херши" Алексей Протас. Хоккеист дозаявлен для участия в турнире под 12-м номером, однако в данный момент не имеет права принимать участия в тренировках. Впереди у него трехдневный карантин, на протяжении которого хоккеисту запрещено покидать номер гостиницы.

Нападающий сможет присоединиться к команде только в пятницу, 21 мая. На этот день у белорусов запланирована раскатка перед игрой со словаками. Выйти на лед в официальном матче Протасу разрешено не ранее следующего понедельника.

В прошедшем клубном сезоне Алексей Протас выступал в двух лигах - КХЛ и АХЛ. В минском "Динамо" форвард сыграл 63 матча с учетом плей-офф, набрал 22 (11+11) очка при 8 минутах штрафа, а также был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина.

Затем Алексей Протас отправился за океан, где продолжил сезон в составе "Херши" - фарм-клуба "Вашингтона" из АХЛ, выбравшего игрока на драфте НХЛ в 2019 году под общим 91-м номером в третьем раунде. За "медведей" белорусский нападающий сыграл 16 матчей и набрал 7 (2+5) очков.-0-