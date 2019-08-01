Заполняемость трибун на II Европейских играх составила 88%

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заполняемость трибун на спортивных объектах II Европейских игр составила 88%. Об этом рассказал сегодня журналистам в издательском доме "Беларусь сегодня" генеральный директор ООО "Тикетпро" Кирилл Сущинский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее подобных масштабных спортмероприятий в Беларуси не проводилось, поэтому билетная программа являлась уникальной. Белорусскими компаниями разработан дизайн, внедрены 13 степеней защиты билетов. Их продажи начались с 1 декабря 2018 года, а 30 июня 2019 года во время церемонии закрытия был куплен последний билет II Европейских игр. Всего спортивное событие в июне посетили 232 тыс. болельщиков, заполняемость трибун составила 88%. На 62 спортивные сессии билеты были проданы полностью", - сказал директор "Тикетпро".

Он также отметил, что церемонию открытия II Европейских игр по билетам посетили 17,5 тыс. зрителей, а закрытия - 18,7 тыс. Кирилл Сущинский пояснил, что в ходе продажи билетов на торжественные церемонии учитывали комфорт для зрителей, на места, где из-за использования техники и оборудования ограничивалась обзорность, билеты не продавали.

Особое внимание дирекция II Европейских игр уделила наличию мест на спортивных объектах для маломобильных групп населения. "Перед стартами были проведены специальные тренинги для волонтеров по работе с такими группами, мы старались учитывать пожелания и обеспечивали комфортными местами этих людей на спортивных объектах", - рассказал начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда "Дирекция II Европейских игр" Максим Кошкалда.

На мультиспортивном форуме, который прошел в Минске с 21 по 30 июня, разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Белорусские атлеты заняли второе место в медальном зачете, завоевав 69 наград.-0-