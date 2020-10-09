Запрет на использование фтора в биатлоне вступит в силу с сезона 2021/2022

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на использование воска для смазки лыж, содержащего фтор, в биатлоне будет введен с сезона 2021/2022. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

Решение было принято для того, чтобы у разработчиков было больше времени на тестирование аппарата для определения запрещенного вещества на лыжах. В настоящий момент устройство находится в стадии разработки.

Отмечается, что IBU в новом сезоне еще разрешит использовать фторсодержащие вещества для улучшения скольжения лыж, но в перспективе в Международном союзе биатлонистов намерены окончательно отказаться от применения фторсодержащих веществ, которые загрязняют окружающую среду. Аналогичной позиции придерживаются и в Международной федерации лыжных видов спорта.-0-