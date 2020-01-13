Защитник Алексей Риос перешел из БАТЭ в минское "Динамо"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Алексей Риос перешел из борисовского БАТЭ в состав футболистов минского "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Риос, которому 32 года, является воспитанником динамовской школы, а профессиональную карьеру начал в 2006 году в солигорском "Шахтере". С 2014 года он играл в БАТЭ, в составе которого стал четырехкратным чемпионом Беларуси. В рядах национальной сборной Алексей Риос провел 10 матчей.

Также сегодня стало известно, что хорватский полузащитник минского "Динамо" Динко Треботич перешел в венгерский клуб "Ракоци", за который будет выступать до 30 июня на правах аренды.

Сегодня минские динамовцы приступили к предсезонной подготовке, а с 16 января по 2 февраля проведут учебно-тренировочный сбор в Сочи.-0-