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Защитник БАТЭ Володько стал игроком тульского "Арсенала"

Спорт 13.01.2019 | 11:36
Максим Володько. Фото из архива
Максим Володько. Фото из архива

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник футбольной сборной Беларуси Максим Володько перешел из борисовского БАТЭ в тульский "Арсенал". По информации пресс-службы российской команды, контракт подписан сроком на полтора года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Максим Володько, которому сейчас 26 лет, выступал в составе БАТЭ с 2009 года. Он 7 раз становился чемпионом Беларуси, 5 - обладателем Суперкубка и один раз Кубка Беларуси. В его послужном списке более 200 матчей и 14 забитых мячей. С 2014 года Максим Володько привлекается в национальную сборную Беларуси, проведя в ней 30 матчей.

После первой части российского чемпионата "Арсенал" занимает 11-е место среди 16 участников, набрав в 17 проведенных матчах 20 очков (5 побед, 5 ничьих, 7 поражений; разница мячей - 23-25). Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит" имеет в своем активе 34 балла.

Российское первенство возобновится 3 марта. В этот день футболисты "Арсенала" примут на своем поле московский ЦСКА, который под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко занимает 3-е место в чемпионате России.-0-

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БАТЭ, футбол
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