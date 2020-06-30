Защитник Илья Соловьев подписал контракт с ХК "Динамо-Минск"

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Илья Соловьев подписал контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск". Срок соглашения рассчитан на один год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Илья Соловьев в составе сборной Беларуси U-18 выступал на юниорском чемпионате мира в 2018 году. Тогда белорусы сумели выйти в четвертьфинал, где уступили будущим победителям турнира финнам. В сезоне 2018/2019 Илья Соловьев принял участие в молодежном и взрослом мировом форуме. В составе национальной сборной Беларуси он отправился в Нур-Султан, где провел пять матчей и помог белорусам вернуться в элиту.

Сезон 2019/2020 Илья Соловьев играл в юниорской лиге OHL в составе "Сагино Спирит". В 53 матчах защитник набрал 40 очков.

Кроме того, в декабре 2019 года Илья Соловьев выступал на домашнем молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А, где сыграл в пяти матчах и набрал три очка. Хоккеист был признан лучшим в составе сборной Беларуси, а также лучшим защитником турнира.-0-