Защитник Марк-Андре Граньяни вернулся в минское "Динамо"

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Марк-Андре Граньяни подписал контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Прошлый сезон в КХЛ канадский игрок провел в китайском "Куньлуне". С 2016 по 2018 год защищал цвета минского "Динамо". В его активе за белорусский клуб 116 матчей и 73 (10+63) очка. Кроме того, Граньяни являлся ассистентом капитана.

Успешные выступления в рядах "зубров" помогли ему попасть в состав сборной Канады на Олимпиаду в Пхенчхане, где "Кленовые листья" завоевали бронзовые медали.

"Возвращение Граньяни вместе с подписанием Эллиотта однозначно укрепит нашу защиту, - отметил генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков. - Не сомневаемся в способностях Марка-Андре грамотно действовать в обороне, а также здорово подключаться к атакам. Ожидаем, что он, как и в прежние годы, станет одним из лучших бомбардиров команды. Кроме того, рядом с такими профессионалами будут расти наши молодые белорусские игроки".

Игрок планирует присоединиться к "Динамо" после завершения турнира в Нижнем Новгороде, который пройдет с 7 по 11 августа.-0-