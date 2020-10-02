2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского "Динамо" Бреннан Менелл попал в символическую сборную КХЛ по итогам сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт лиги.

Игрок "зубров" набрал в девяти матчах десять очков при показателе полезности "+9". Эксперты, среди которых был трехкратный чемпион Беларуси, экс-главный тренер национальной сборной и минского "Динамо" Андрей Сидоренко, отметили, что уроженец Миннесоты отлично разгоняет атаки. Его плюсами являются мобильность и хороший пас. Вторым защитником символической сборной КХЛ в сентябре стал игрок "Автомобилиста" Чарлз Геноуэй - 11 матчей, 9 (3+6) очков,"+4".

Также в символическую сборную вошли вратари Эмиль Гарипов ("Авангард") - 9 матчей, 3 шатаута, 94.36% отраженных бросков, коэффициент надежности (КН) - 1.69 и Якуб Коварж ("Автомобилист") - 9 матчей, 2 шатаута, 93.09% отраженных бросков, КН - 2.08. Нападающие - Алексей Макеев ("Автомобилист") - 11 матчей, 13 (8+5) очков, "+7", его одноклубник Павел Дацюк - 11 матчей, 14 (3+11) очков при показателе полезности "+9" и Тему Хартикайнен из "Салавата Юлаева" - 9 матчей, 14 (7+7) очков, "+4".-0-