29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни среди лучших игроков регулярного чемпионата КХЛ по статистическим показателям, такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги регулярного чемпионата с помощью системы спортивной телематики, которая позволяет получать новые данные о показателях игроков в матчах. Исследование показало, что защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни завершил "регулярку" с лучшим процентом точных передач во всей лиге – 88,1%.
Минчане третий год кряду не пробились плей-офф. В 62 играх нынешнего сезона подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 39 пунктов. Это худший результат среди 24 команд КХЛ. Дружина из Минска пропустила 232 шайбы, что стало новым антирекордом Лиги. "Зубры" одержали 14 побед. Самая длинная серия поражений продлилась 12 матчей. -0-