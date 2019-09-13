Защитник минского "Динамо" Олег Евенко заплатит штраф за драку в матче против "Сибири"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского минского "Динамо" Олег Евенко, удаленный до конца игры в первом периоде матча минчан с "Сибирью" за драку, наказан денежным штрафом, сообщает корреспондент БЕЛТА, со ссылкой на пресс-службу столичной команды.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с участием Олега Евенко. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника минчан по п.3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу. Таким образом, Евенко сможет принять участие уже в воскресном матче "зубров" против "магнитки" 15 сентября.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге "зубры" начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4), а в гостях - московскому "Динамо" (2:3) и "Сочи" (4:5). Первую победу "зубры" отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов "Спартака" со счетом 5:4, но не сумели обыграть на домашнем льду "Сибири", уступив со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). После этого результата "Динамо" замыкает турнирную таблицу в Дивизионе Тарасова с двумя очками в активе и разницей шайб - 4.-0-