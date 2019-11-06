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06 ноября 2019, 12:25

Защитник "Немана" Никита Крыскин перешел в минское "Динамо"

Фото минского хоккейного клуба "Динамо"
Фото минского хоккейного клуба "Динамо"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Никита Крыскин стал игроком минского хоккейного клуба "Динамо". Со спортсменом подписан односторонний контракт до конца сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Игрок находился в минском клубе на просмотре, за это время он провел три матча: против рижского "Динамо", "Салавата Юлаева" и "Трактора".

Никита Крыскин начинал хоккейную карьеру в пензенском "Дизеле" в ВХЛ и МХЛ, а в сезоне 2015/2016 стал выступать за ХК "Гомель". Следующим клубом в карьере защитника стал гродненский "Неман", за который он играл три сезона. За это время он завоевал золото (2017/2018), серебро (2018/2019) чемпионата страны, а также Кубок Беларуси (2018/2019). Также в активе защитника - бронза сезона 2015/2016 в составе "Гомеля". Никита Крыскин вызывался в молодежную и юношескую сборные Беларуси, а в прошлом сезоне сыграл в шести товарищеских матчах за национальную команду.

В текущем чемпионате Беларуси новобранец "Динамо" выходил на лед за "Неман" в 18 матчах: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.-0-

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